الحكومة توافق على إنشاء كلية تربية بجامعة الأقصر

وافق رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإضافة كلية التربية بجامعة الأقصر.

وأوضح مجلس الوزراء أن إنشاء هذه الكلية يأتي بهدف توفير مختلف التخصصات المطلوبة في الجامعة من أجل الارتقاء بالخدمة التعليمية والتربوية المُقدمة لأهالي المحافظة، وكذا تقليل الاغتراب، إذ تنحصر الخدمات التربوية الحالية بالمنطقة في كلية التربية جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا.