أمطار لمدة يومين تضرب البحيرة ورفع درجة الاستعداد

توقع خبراء الأرصاد الجوية، حدوث تقلبات في الطقس بعدد من المحافظات، مع فرصة لسقوط أمطار غدا الأحد وبعد غد 19 فبراير على محافظة البحيرة، التي قررت رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مدن ومراكز المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيء، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ.

حالة الطقس في البحيرة

وتشير التوقعات طبقا لبيان غرف العمليات المركزية في المحافظة، إلى سقوط أمطار على البحيرة غداً بنسبة تصل إلى 40%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح بيان غرفة العمليات، أن المحافظة ستشهد يوم الإثنين سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 30% مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

كانت محافظة البحيرة قد تعرضت لسقوط أمطار غزيرة، وأشرف محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على جهود فريق الطوارئ، وتم الدفع بالمعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار حيث تم على الفور التعامل مع أماكن تراكمات مياه الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار رفع درجات الاستعداد لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من كافة المناطق، ونتيجة للتحذيرات الاستباقية بالتأهب المستمر لمواجهة آثار موجة الطقس السيء.