بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه «البكارشة» في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بطاقة تصميمية 51 ألف م3/ يوم، وذلك على مرحلتين، الأولى بطاقة 600 ل/ ث، والثانية 1200 ل/ ث، وبتكلفة مليار و100 ألف جنيه، للقضاء على ضعف وصول مياه الشرب لأهالي منطقة الشمال، ولتوفير كوب مياه نظيف للأهالي بمركزي الحسينية وأولاد صقر.

محافظ الشرقية: تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

مكونات محطة مياه «البكارشة»

وأوضح المحافظ، أن المحطة تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا تساهم وبشكل كبير في توفير مياه الشرب النظيفة لأهالي مدينة منشأة أبو عمر وقرى (صان الحجر البحرية - صان الحجر القلبية - البكارشة - الناصرية - القصبي شرق) بمركز الحسينية، وكذلك قرى (إبراهيم حسن – زور أبو الليل – بني عبس – كفر الفرايحة – جزيرة الشافعي – أبو عوينات) بمركز كفر صقر .

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحطة ستعمل بكامل طاقتها بعد افتتاحها ضمن المشروعات الرئاسية فور الانتهاء من تجارب التشغيل لدخولها الخدمة الفعلية، مؤكداً ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية طبقاً للمواعيد المحددة للحفاظ على استدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.