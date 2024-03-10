رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد محطة تنقية مياه الشرب

تفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، بجولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل بمحطة تنقية المياه بالمدينة والمأخذ، بهدف التأكد من حسن سير العمل، وفقًا للمواصفات القياسية المطلوبة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع رئيس الجهاز ومرافقوه، مأخذ المياه من نهر النيل، والذي يعمل بطاقة إنتاجية 109 آلاف م3/اليوم، ومحطة تنقية المياه، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 104 آلاف م3/اليوم، والحاصلة على شهادة الأيزو.

الالتزام بالمعايير الموضوعة

ووجه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العاملين بالمحطات بالالتزام بالمعايير الموضوعة؛ لضمان تقديم مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة.

وطالب جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العملاء بالمدينة أصحاب المحال العامة والمستأجرين، وشاغلي المحال العامة، بسرعة استخراج تراخيص التشغيل للمحال وتقنين الأوضاع حتى لا يقعوا في مخالفات للقانون، طبقاً لقانون تراخيص المحال العامة ولائحته التنفيذية، وفي حالة عدم الالتزام بهذه المهلة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.