رئيس «مياه القاهرة»: محطة الأميرية تخدم أكثر من مليون نسمة

تفقد اللواء هشام السوداني، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، محطة مياه الشرب بالأميرية يرافقه المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، في إطار مراجعة شروط السلامة والجودة بجميع مراحل المحطة.

أكبر محطات إنتاج المياه

وقال مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن محطة مياه الأميرية تعد أحد أكبر محطات إنتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام 1962، وتبلغ مساحة منشآت المحطة 42 فدانا، ومتوسط طاقتها التصميمية 650 ألف متر مكعب/ يوم .

وأضاف أنّ عدد المستفيدين من خدمات المحطة، يصل إلى ما يقرب من مليون ومائة ألف نسمة موزعين على مناطق بالزيتون ومصر الجديدة، الأميرية، الوايلى، حدائق القبة، غمرة، مدينة نصر، الزاوية الحمراء، منطقة الشرابية، طريق النصر بالإضافة إلى خطوط المياه العكرة لري الحدائق العامة بالمناطق المخدومة.

أعمال صيانة محطة الأميرية

وشدد على أهمية استمرار أعمال الصيانات الدورية بجميع مراحل المحطة، واستبدال أغطية غرف المحابس بأغطية من مادة GRP.

وأوضح الشيمى أن الشركة تنفذ خطة صيانة ومتابعة وتفتيش لجميع المحطات والمواقع للشركة طوال العام لضمان استدامة الخدمة، والالتزام بكافة معايير السلامة ومطابقة أعلى مواصفات الجودة في عمليات إنتاج مياه الشرب إيمانا بالدور الهام لمياه الشرب وأثرها على صحة الفرد والمجتمع.