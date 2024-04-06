«عمرو الليثي» يلتقي عمال مشروع محطة رفع مياه ويهديهم جوائز مالية 

التقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال جولته في أحد المشروعات الجديدة «محطة رفع مياه شرب»، التي تبلغ مساحتها 15 ألف متر، وتغذي منطقة 2350 فدانا، وتخدم 100 ألف وحدة سكنية.

وتعرف الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديم برنامجه «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على وظائف عدد من العمال في المشروع ومحل إقامتهم ليخبره أحدهم أنه مهندس المشروع وآخر بأنه المدير التنفيذي للمشروع، وآخر يعمل صنايعي بناء».

الأديب الفائز بجائزة نوبل

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، عددا من الأسئلة للعمال «فوازير» وكان السؤال الأول «من الأديب المصري الفائز بجائزة نوبل؟» وكانت الإجابة «نجيب محفوظ»، بينما السؤال الثاني «أين يقع معبد الكرنك؟» لتكون الإجابة «في محافظة الأقصر» ليقدم لهم عددا من الجوائز التي تحتوي على مظروف به مبالغ مالية.