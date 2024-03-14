تفاصيل مناقصة إحلال وتجديد محطة مياه حلوة في مطاي.. كراسة الشروط بـ2000 جنيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا عن إجراء مناقصة عامة لإحلال وتجديد أعمال كهروميكانيكية بمحطة مياه حلوة في مركز مطاي.

موعد المناقصة وسعر كراسة الشروط

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا في بيان أصدرته الشركة، إن المناقصة ستكون يوم 20 من شهر مارس الجاري، وسعر كراسة الشروط 2000 جنيه مصري، والتأمين 90000 جنيه مصري، وآخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الـ12 ظهر يوم الجلسة، ومكان الحصول على كراسة الشروط من مخازن الشركة بشارع عدنان المالكي بأرض سلطان بمدينة المنيا.

الشركة لها الحق في قبول أو رفض أي عطاء

وأوضح السعيد أن للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب، وهذا ما تم ذكره في كراسة الشروط ولائحة العقود والمشتريات الموحدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني.