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دراما المتحدة

تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي مدينتي لمشاركتهم المميزة في الدوري المصري (فيديو)

كتب:

الوطن
01:27 م | الإثنين 08 أبريل 2024
تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي مدينتي

تكريم لاعبي أكاديمية ليفربول بنادي مدينتي

قامت أكاديمية ليفربول الدولية في نادي مدينتي بتكريم لاعبي الأكاديمية لمشاركتهم المتميزة في الدوري المصري لموسم 2023 – 2024 .

وأكد ديفيد ريدلر ، المدير الفني لأكاديمية ليفربول الدولية في مصر ، أن الأكاديمية تقوم بتدريب اللاعبين وفق أحدث البرنامج التدريبية المتطورة لمختلف الاعمار ، ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين الفنية والتكتيكية والبدنية وإكسابهم الخبرات اللازمة .

واضاف انه جاري الاعداد لافتتاح اكاديمية لكرة القدم للفتيات في اندية مدينتي والرحاب والربوة، والتي سيتم فيها تاهيل اللاعبات للمشاركة في الدوري العام للسيدات وفي مختلف البطولات المحلية والدولية داخل وخارج مصر .

من جانبه ، أكد أحمد ابراهيم ، مدير أكاديمية ليفربول الدولية في نادي مدينتي ، أن الأكاديمية تقوم كل عام بتسويق اللاعبين المميزين في أكبر أندية كرة القدم في مصر .

يشار إلى أن أكاديمية ليفربول الدولية لها 3 فروع في مصر داخل مدن مجموعة طلعت مصطفى ، في نادى الرحاب الرياضي ونادى مدينتي الرياضي ونادى الربوة. وتمتلك الأكاديمية انجازات في تدريب اللاعبين وتأهيلهم لممارسة كرة القدم بصورة احترافية، ما يسهم في خلق جيل جديد من اللاعبين يضاف لكرة القدم المصرية.

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بقلم الوطن