تفاصيل مشروع مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة.. خدمات متنوعة لطلاب الأزهر

أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تفاصيل مشروع مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة، خلال استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إنشاء مدينة أزهرية متكاملة وسكنية لخدمة طلاب الأزهر

وأوضح شيخ الأزهر، أنه يجري توفير المنح الدراسية للطلاب الوافدين، تغطي مصاريف الدراسة والمعيشة في مصر، موضحا تفاصيل مشروع مدينة البعوث، كالتالي:

- يستهدف المشروع إنشاء مدينة أزهرية متكاملة وسكنية، لخدمة طلاب الأزهر المبعوثين من الخارج لمصر.

- حوالي 172 فدانا مساحة المدينة، وتتضمن منشآت للبنين وأخرى للبنات.

- تضم المدينة مباني لإسكان الطلاب الوافدين، يسع من البنين 17.7 ألف طالب، ومن البنات 6 آلاف طالبة.

- مدينة البعوث تستقبل ما يزيد عن 50 ألفا من المبعوثين، من مختلف الدول.

- يضم مسجدا يسع 1500 مصل، بالإضافة إلى مكونات رياضية متنوعة.

- يضم قاعة مؤتمرات مركزية، ومعهد البعوث الإسلامية، ومطعمين رئيسين لكل من البنين والبنات.

- يضم منشآت تعليمية، وأخرى إدارية واجتماعية، وخدمات وبنية أساسية.

- يعد المشروع إضافة كبيرة للروافد التعليمية التابعة للأزهر الشريف.

- هناك متابعة على مدار الساعة لكافة شؤون الطلاب الوافدين والتنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة.

- يستقبل الأزهر آلاف الطلاب الوافدين من 10 دول للدراسة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى الدراسات العليا.

- يسعى الأزهر لإنجاز منظومة «الشباك الواحد»، الخاصة بالطلاب الوافدين، لتسهيل التحاقهم بالأزهر فور وصولهم إلى مصر.

- تجهيز منصة إلكترونية للتقديم للمنح الدراسية في المراحل الجامعية، وما قبل الجامعية والدراسات العليا وغيرها.

- توفير فرص التعايش للطلاب الوافدين والاندماج في المجتمع المصري.