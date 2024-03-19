تشكيل لجنة لتوحيد شكل شهادة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد اليوم، الثلاثاء، الموافق 2024/3/19، تشكيل لجنة لتوحيد شكل الشهادات الخاصة بالدراسات العليا والبحوث على مستوى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

وأضاف «سعيد» في بيان اليوم، أن اللجنة سيكون منوطًا بها أيضًا توحيد ترجمتها باللغة الإنجليزية لتكون متطابقة مع اللغة العربية بالشهادة، مؤكدًا أن الهدف الوصول لأفضل تصميم ليكون تصميمها موحد وبشكل يليق بجامعة الإسكندرية وطلابها.

موافقات مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بشأن إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة من الهيئة والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

كما وافق المجلس على مذكرة التعاون بين كلية الأعمال وجامعة Bournemouth university والخاصة بتبادل الطلاب خلال الصيف القادم من أجل التدريب والمشاركة البحثية، كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة lovely professional University, phagwara, India بشأن التعاون في مجالات العلوم والفنون، ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين كلية الاعمال جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث بالقاهرة لتقديم برامج مهنية من خلال مركز التدريب وتنمية القدرات التابع للمركز.