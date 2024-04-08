انتشرت على نطاق واسع.. ما حقيقة صور كسوف الشمس في البرتغال؟

انتشرت مجموعة من الصور لكسوف الشمس في البرتغال خلال الساعات الماضية، والتي جرى تداولها على نطاق واسع عب منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي شغل بال الكثيرون، وبدأ الجميع يتسائل حول حقيقة تلك الصور؟

عكست الصور اختفاء ضوء الشمس، ليظهر القرص خافتًا لا شعاع له، ليحجب الضوء عن الأرض تمامًا، في ظاهرة فريدة نادرة لا تتكرر كثيرًا، فيمكن رؤية كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويبدأ موعد الكسوف الجزئي في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت للقاهرة.

صور كسوف الشمس في البرتغال

نقل عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، صور بديعة لحظة كسوف الشمس، والتي ثبت عدم صحتها، لأن كسوف الشمس وفقًا لموقع «ناسا» لم يبدأ حتى الآن، ويمكن مشاهدته حال بدايته عبر الضغط على ذلك الرابط.

وتتيح وكالة الفضاء «ناسا» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بثا مباشرا لرؤية الكسوف الكلي والجزئي الذي سيحدث في بعض البلاد، على أن يكون مرئيًا لجميع الدول التي ترغب في مشاهدة هذا الحدث الفلكي النادر الذي يتكرر كل عشرات السنوات، ويصل في بعض المناطق إلى مئات السنوات.

الكسوف القادم في البرتغال

يحدث كسوف حلقي للشمس في 17 فبراير 2026 في عدد من المناطق، إذ يمكن رؤيته في القارة القطبية الجنوبية، مع كسوف جزئي مرئي في القارة القطبية الجنوبية وأفريقيا وأميركا الجنوبية والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي.

ويمكن مشاهدته في جرينلاند وآيسلندا وإسبانيا وروسيا وجزء صغير من البرتغال، والتي يمكن فيها رؤية الكسوف الكلي التالي للشمس في 12 أغسطس 2026، مع حدوث كسوف جزئي يمكن رؤيته في أوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية والمحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادي.