موعد كسوف الشمس بتوقيت القاهرة.. تابع تحول الليل إلى نهار لحظة بلحظة

في مشهد منتظر، يترقب الملايين حول العالم حدثًا فلكيًا نادرًا، سيظهر خلاله القمر سيطرته الكاملة على الشمس، ليسدل ستائره على أشعتها القوية، ويحول نهارها إلى ليل وظلام دامس، وذلك عندما يمر بين الشمس والأرض، ليحجب إضاءة الشمس بالكامل، في ظاهرة تستغرق بضع دقائق.. فما موعد كسوف الشمس الكلي لحظة بلحظة بتوقيت القاهرة؟.

موعد كسوف الشمس الكلي بتوقيت القاهرة

لن تشهد مصر ظاهرة كسوف الشمس الكلي، التي ستحدث في بعض دول أمريكا الشمالية، لعل أبرزها كندا، ويمر إلى عدة دول ومناطق، ليس بينها المنطقة العربية بأكملها، لكن الملايين في مصر سيكونوا قادرين على مشاهدة هذا الحدث النادر عبر البث المباشر لوكالة الفضاء الشهيرة «ناسا».

سيبدأ الكسوف في الولايات المتحدة بعد ظهر يوم اليوم، وسيكون مرئيًا لأول مرة ككسوف جزئي يبدأ الساعة 12:06 ظهرًا بتوقيت المنطقة الزمنية الوسطى، والتي يقع ضمنها كندا وأجزاء من أمريكا والمكسيك والكاريبي، وذلك في تمام الساعة 7:06 بتوقيت القاهرة، وفقًا لموقع «cbsnews».

يصل الكسوف الجزئي إلى حالة الاكتمال حوالي الساعة 1:27 مساءً وفقًا لتوقيت المنطقة الزمنية الوسطى، وذلك في تمام الساعة 8:27 بتوقيت القاهرة.

كما يمكن متابعة المسار الكامل للكسوف الشمسي من خلال الخريطة التي وضعتها «ناسا» عبر موقعها الرسمي، وتتيح خلال مسار الكسوف وفقًا للزمان والمكان ويمكن تتبعها خلال هذه الخريطة.

شاهد بث مباشر لحظة كسوف الشمس

وتتيح وكالة الفضاء «ناسا» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بثا مباشرا لرؤية الكسوف الكلي والجزئي الذي سيحدث في بعض البلاد، على أن يكون مرئيًا لجميع الدول التي ترغب في مشاهدة هذا الحدث الفلكي النادر الذي يتكرر كل عشرات السنوات ويصل في بعض المناطق إلى مئات السنوات.