رؤية كسوف الشمس اليوم خلال ساعات.. «تجربة حية تابعها على هاتفك»

لن يكون رؤية كسوف الشمس اليوم مجرد كسوف تقليدي؛ إذ يشار إليه باسم الكسوف الأمريكي العظيم، لأنه يمر ببعض المناطق المكتظة بالسكان في الولايات المتحدة، وفي الواقع، يحدث كسوف الشمس كل 18 شهرًا أو نحو ذلك، ولكن خلال معظمها يضيع المشهد في المحيط الفارغ، لكن خلال ساعات، سيترك ظل القمر 32 مليون أمريكي في 15 ولاية في الظلام لفترة وجيزة، وتبدأ رؤية كسوف الشمس اليوم في سينالوا بالمكسيك.

رؤية كسوف الشمس اليوم

ويتحرك الكسوف الكلي للشمس إلى شمال شرقًا حتى تكساس، ويعبر في النهاية 15 ولاية قبل الانتقال إلى كندا، إذ أنّ الولايات التي سيكون فيها الكسوف الكلي مرئيًا هي: تكساس، وأوكلاهوما، وأركنساس، وميسوري، وكنتاكي، وتينيسي، وإلينوي، وإنديانا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، ونيويورك، وفيرمونت، ونيوهامبشاير، وماين، على الرغم من أن تينيسي وميشيجان لن يُنظر إليهما إلا من خلال ظل القمر.

وبحسب مجلة «live science» العلمية، يجب أن يكون المشاهدون ضمن المسار الكلي ليشهدوا المرحلة الكلية للكسوف؛ فإذا كنت بعيدًا عن المسار ولو لمسافة ميل واحد، فلن ترى سوى كسوفًا جزئيًا، وسيفوتك فرصة الاستمتاع بظلام النهار، وكلما اقتربت من مركز مسار الكسوف، كلما استمر الكسوف الكلي لفترة أطول، وذلك لمدة أقصاها 4 دقائق و27 ثانية في توريون بالمكسيك.

تجربة حية لرؤية كسوف الشمس اليوم

ويمكنك رؤية كسوف الشمس اليوم كتجربة حية، تنقلك خلالها ناسا داخل الحدث، إذ شاركت وكالة ناسا الأوقات لعدة مدن في مسار الكسوف الكلي عبر الولايات المتحدة، وتمنحك الفرصة للتحقق من الرمز البريدي الخاص بك على خريطة ناسا لمعرفة متى سيصل إليك الكسوف إذا كنت على مسار الكسوف الكلي أو بالقرب منه.

يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة ناسا، وإدخال رمزك البريدي أو اسم المدينة، بعدها يظهر أمامك مقدار الشمس التي ستغطى في منطقتك على هاتفك، سواء كنت تقع بالقرب من المسار الكلي للكسوف أو بعيدًا عنه.

واعتمادًا على مدى صفاء السماء، يمكن أن يجلب الكسوف الكلي معه عرضًا من الظواهر الغريبة، فمع اقتراب ظل القمر، سيكون هناك انخفاض كبير في درجة الحرارة، عادة ما بين 5 إلى 10 درجات فهرنهايت (2.8 إلى 5.6 درجة مئوية)، ومع برودة الأرض، قد تختفي السحب المنخفضة.

وقبل حوالي 30 ثانية من الكسوف الكلي، قد تظهر خطوط متموجة تعرف باسم نطاقات الظل على جوانب المباني والمركبات، وقبل ثوانٍ قليلة من الكسوف الكلي، انظر للأعلى (أثناء ارتداء نظارة الكسوف) وقد ترى خرزات بيلي تظهر حول حافة القمر؛ هذه النقاط المبهرة هي آخر أجزاء من ضوء الشمس تطل عبر الجبال على القمر.

وإذا كانت السماء صافية، فإن الكسوف الكلي سيجلب جدارًا من الظلام يحول منتصف النهار إلى شفق، وعندها فقط يمكنك إزالة نظارات الكسوف الخاصة بك، وقد تظهر النجوم والكواكب الساطعة في السماء المظلمة، بينما قد يظهر غروب الشمس بزاوية 360 درجة في الأفق، وقد تتصرف الحيوانات بشكل غريب، فتصبح هادئة بشكل مخيف وتتخذ سلوكياتها الليلية، وستبدو الألوان مختلفة، حيث يظهر اللون الأخضر والأزرق بينما يبدو اللون الأحمر باهتًا، وعندما تتعرض الشمس للكسوف الكامل، سيكون الهالة أو الغلاف الجوي الخارجي مرئيًا بوضوح خلف القمر المظلم.