مدير مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» يكشف زمن الرحلة

زف المهندس سيد كامل، مدير مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية بشأن زمن الرحلة التي يستغرقها القطار عقب تشغيله فعليًا أمام الركاب، موضحًا أن المشروع يختلف تمامًا عن القطار القديم، خاصة وأنه يراعي مختلف الفئات ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

وقال المهندس سيد كامل لـ «الوطن»، إن مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» يستغرق في الرحلة الواحدة من محطة أبوقير حتى محطة مصر 30 دقيقة على النقيض بالنسبة للقطار السابق الذي كان يستغرق 50 دقيقة كاملة وأكثر من ذلك، موضحًا أن المشروع سيخدم آلاف المواطنين في المحافظة بتوفير وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة.

زمن التقاطر للمترو

وأضاف مدير مشروع مترو الإسكندرية، أن زمن التقاطر على طول المسار يكون 2.5 دقيقة وسرعة تشغيلية 80 كيلو متر في الساعة الواحدة، موضحًا أن السرعة التصميمة 120 كيلومتر في الساعة الواحدة، مؤكدًا أن المشروع يحقق رؤية وزارة النقل في توفير وسائل نقل مستدامة تقدم أفضل الخدمات للركاب.

وأوضح المهندس سيد كامل، أن مترو الإسكندرية سينقل 45 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، موضحًا أنه يشتمل على 20 محطة يتم تجهيزها بأفضل التقنيات والتحديثات المستخدمة، بداية من السلالام الكهربائية والأسانسيرات، فضلًا عن كونها مكيفة بالكامل.