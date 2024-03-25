كيف يحقق مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» الربط مع وسائل النقل الجماعي؟

أعدت وزارة النقل، خطة ضخمة لتطوير خطوط النقل السككي داخل مختلف محافظات الجمهورية بصفة عامة، وبمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة من خلال إنشاء مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، باعتبارها ثاني أكبر محافظة بالجمهورية، والتي تشهد ازدحامًا كبيرًا وخاصة في فصل الصيف، ومن أهم المحافظات السياحية.

مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

يمتد مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، وفق الهيئة القومية للأنفاق، بطول 43.2 كيلو متر ويُنفّذ على 3 مراحل منفصلة، ومن المقرر أن يحقق تبادل الخدمة مع عدد من وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، التي تسعى وزارة النقل في التوسع فيها، خاصة أن المرحلة الأولى من الخط تمتد بطول 21.7 كيلومتر.

القطار الكهربائي السريع

من المقرر أن يتبادل المترو الخدمة مع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح» باتجاه برج العرب، إذ تقدمت أعمال تنفيذ الخط من خلال إنشاء مختلف المحطات والانتهاء من عدد كبير من الكباري الخاصة به، وفق المواصفات والمعايير العالمية، على أن يمتد المترو في مسار سطحى بطول 6.5 كيلومتر من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ويشتمل على 20 محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم / ساعة.

المسارات المختلفة للمشروع تمت وفق خطط مُحكمة، حيث يتمد في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويحقق تبادل الخدمة مع خط سكك حديد «القاهرة – الإسكندرية» في محطة مصر، والذي شهد تشغيل قطارات التالجو الفاخرة التي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب لأول مرة.

ترام الرمل

مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، من المقرر أن يحقق تبادل الخدمة مع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا الذي ينقل 13 ألفا و800 راكب في الساعة في الاتجاه، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.