مدة تنفيذ مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر».. مدير المشروع يكشف التفاصيل

كشف المهندس سيد كامل، مدير مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، تفاصيل مهمة بشأن أعمال تنفيذ المشروع، حيث انتهى بالكامل رفع قضبان القطار القدي، وجار هدم المحطات الخاصة بالقطار تمهيدا لإنشاء محطات المترو بدلا منها، مؤكدا أنّ المشروع يعتبر شريانا حيويا يخدم محافظة الإسكندرية بخدمات متميزة.

مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

وقال المهندس سيد كامل لـ«الوطن»، إنّ مدة تنفيذ المشروع 30 شهرا، والمشروع يتم بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، ويشتمل على مسارين مُهمين، الأول مسار سطحي على الأرض في مسار القطار القديم ويمتد من محطة مصر حتى محطة كفر عبده بطول 6.5 كيلو متر وبه 3 محطات جديدة يتم إنشاءها لأول مرة بجانب المحطات القديمة التي يتم هدمها وتحويلها لمحطات مترو محطة باب شرق وسبورتينج وكفر عبده، بإجمالي 6 محطات مترو.

المسار العلوي لمترو الإسكندرية

وأضاف مدير مشروع مترو الإسكندرية، أنّ المسار السطحي هو نفس مسار القطار القديم، وبمجرد تنفيذه سيربط الإسكندرية وبالتالي سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، من خلال وسيلة نقل حضارية خضراء صديقة للبيئة.

أما بالنسبة للمسار العلوي وهو المسار الثاني، والذي يبدأ من محطة كفر عبده حتى محطة أبوقير ويبلغ طوله 15 كيلو و200 متر، و16 محطة علوية، وبالتالي فإنّ إجمالي طول المشروع 21 كيلو مترو و700 متر.