مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر».. تفاصيل المرحلة الأولى ومعدل السرعة

بدأت وزارة النقل فعلياً في تنفيذ مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، إذ اتخذت الوزارة مجموعة من القرارات الخاصة بحركة القطارات على خط قطار أبو قير، إذ تقرر إيقاف الخط بشكل كامل لتنفيذ مشروع المترو.

معلومات مهمة عن مترو الإسكندرية

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة للمرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، وفق تقرير للهيئة القومية للأنفاق، والتي أكدت أن المشروع يسهم في توفير وسيلة نقل حضارية لركاب الإسكندرية، ويختصر الوقت، فضلاً عن دوره في تقليل الازدحام، موضحة أنه يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية خالصة وفق المعايير العالمية.

- تبلغ السرعة التجارية 80 كيلومترًا/ ساعة للمترو.

- يسع 60 ألف راكب في كل ساعة بكل اتجاه.

- زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا إلى 60 ألف راكب.

- تحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

- يمتد مسار المشروع بطول 21.7 كيلومتر من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية.

- يمتد مسار المشروع بشكل سطحي بطول 6.5 كيلومتر من محطة مصر حتى محطة الظاهرية.

- يمتد مسار المشروع بشكل علوي بطول 14.2 كيلومتر حتى ما بعد محطة طوسون.

- يعود مسار مترو الإسكندرية سطحياً حتى محطة أبو قير بطول كيلومتر واحد.

- تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.

- زيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومتر/ ساعة إلى 100 كيلومتر/ ساعة.

- يشتمل المشروع على 20 محطة.

- تمّ إضافة 5 محطات جديدة وهي «ميامي - محمد نجيب - كفر عبده - سبورتنج - باب شرق».