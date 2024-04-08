رصف وإعادة تأهيل الطرق فى مركزين بالمنيا ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

رصف شارع بن خصيب بحي شمال المدينة

من جانبه، أكد عامر طه رئيس مدينة المنيا، انتهاء أعمال رصف شارع بن خصيب بحي شمال المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث تم وضع الطبقة السطحية من الاسفلت بالشارع، إلى جانب تغيير البلدورات المتهالكة بأخرى جديدة، مع الالتزام برد الشيء لأصله وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

رصف وتركيب بلدورات بشوارع مركز أبوقرقاص

وفي مركز أبوقرقاص، تابع تاج أبو سداح رئيس المركز، أعمال رصف وتركيب بلدورات بحي جنوب المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة ،ووجه رئيس المركز برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشدداً على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.