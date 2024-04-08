موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29 على قناة ON اليوم

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، محاولات الدعاية لفندق المزاريطة لاستقطاب السياح.

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29 قناة ON العرض الأول في الساعة 6:17 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث حيث ظهرت سيدة أجنبية تحاول اغتيال السفير الذي نزل في فندق الكبير.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.