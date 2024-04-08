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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29 على قناة ON اليوم

كتب:

ياسمين محمود
03:08 م | الإثنين 08 أبريل 2024
مشهد من مسلسل الكبير أوي

مشهد من مسلسل الكبير أوي

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، محاولات الدعاية لفندق المزاريطة لاستقطاب السياح.

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29 قناة ON العرض الأول في الساعة 6:17 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث حيث ظهرت سيدة أجنبية تحاول اغتيال السفير الذي نزل في فندق الكبير.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

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