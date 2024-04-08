علي جمعة: التجسس على الزوج مرفوض حتى لو تأكدت الزوجة من خيانته

طرحت سيدة سؤالًا على فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول ما إذا كان من حقها تفتيش هاتف زوجها إذا كانت متأكدة من خيانته لها.

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس: «لا مش من حقها، لأن 99% من هذا التأكد لا يعد إطلاقا في توثيق الشرع أو القانون أو التوثيق الاجتماعي البشري مما يؤكد، أنا متأكدة أنه عمل كده ليه، أصله لما رجع مرة لقيت ريحة غريبة في ثيابه، وممكن تكون واحدة هي اللي نقلت له الريحة.. كل هذا الكلام من إبليس، والله يعلمنا الحياء وأن لا نقول بما ليس لنا به علم والله وهبنا نور ونتركه ونتخبط في الحياة الدنيا».

الشيطان يدفع المرأة للمعصية

وأضاف: «التأكد في هذه الحالة إلحاح غبي من الشيطان الريجيم من أجل أن يدفعك إلى المعصية، ويزينها للمرأة من أجل التجسس، 99 % من الحالات بتكون من الشيطان، وعدم الاستجابة له في هذا الحالة والتجسس على الزوج».