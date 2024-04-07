علي جمعة: كل الأنبياء مقربون عند الله ودعاؤهم مستجاب

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وفضل بعضهم على بعض، ورفع قدرهم، وجعلهم سببا لهداية الناس، وختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الشهادتين علامة لقبول الإنسان لهذا الوحي المبارك الذي أرشد الله به البشرية.

بناء الإسلام على خمسة أركان

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول (بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً)».

دعاء الأنبياء مستجاب

وتابع: «كل الأنبياء مقربين عند الله ودعائهم مستجاب، وعدد الأنبياء الذين أتوا للبشرية 124 ألف نبي، لكن نعلم منهم نحو 25 فقط، الموجودين فى القرآن، ولا دليل فى القرآن على 124 ألفا، والرسول أعلى درجة من النبي، وعدد الرسل 312 رسولا، وليس كل نبي رسول».