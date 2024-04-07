لماذا شق جبريل صدر النبي؟.. علي جمعة يشرح الأسباب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول: «ليه جبريل نزل وشق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟».

واقعة شق الصدر

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «واقعة شق الصدر حدثت فعلا، علشان ربنا يهيأ الأنبياء للنبوة».

وواصل: «جبريل نزل وأخذ جزء في القلب، اللي كان ممكن يرحم به الشرير، قلب سيدنا محمد كله رحمة، وبالشكل ده لما يتعرض عليه إبليس هيرحمه برضوا، لأن الحتة اللي بترحم الشرير موجودة».

قلب سيدنا محمد يحب الطيب بس

وتابع: «لو ترك الله الجزء اللي في القلب هيحب كل الخلق حتى الشرير، وكان لازم قلب سيدنا محمد يحب الطيب بس».