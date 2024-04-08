علي جمعة: الزوج عليه إبلاغ الزوجة بموعد عودته إلى البيت لتتجمل قبل وصوله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، إن العصر الحالي تتسارع فيه الأحداث والأفكار والمصالح والفتن، وكان لا بد علينا كما تعودنا أن نستهدي بنور الدين، حتى نرى الطريق إلى الله لسعادة الدارين.

يجب احترام الخصوصية داخل الأسرة

وأضاف جمعة، خلال برنامج «نور الدين» المذاع علي قناة الناس: «يسأل سائل هل يجوز للرجل أو المرأة أن يتجسس على خصوصية الآخر داخل الأسرة؟.. هذا سؤال إذا أردنا الإجابة عليه في نور الدين نذهب إلى سيد المرسلين ونسأله هذا السؤال ونرى الإجابة.. النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التجسس أو التحسس أو الحقد أو الحسد».

وتابع: «النبي أمر المسافر إذ ما رجع إلى بيته أن يذهب إلى المسجد أولا، حتى تتسامع المرأة بوجوده في هذه المتاحات في عصر النبوة من غير اتصالات ومواصلات وتقنيات حديثة».

إخبار الزوج بموعد عودته البيت

وتابع: «من المتاحات في عصر النبوة، قبل الموبايلات، كان الذهاب إلى المسجد يبلغ المرأة أن زوجها قد وصل، وهذا يجعل المرأة تتجمل، والنبي احترم خصوصية المرأة التي لا تريد أن يراها زوجها بحال معين».