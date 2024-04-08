مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29.. هل ينقذ أحمد مكي السفير من الاغتيال؟

تبدأ خلال ساعات قليلة الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، حيث انتهت الحلقة السابقة بظهور الفنانة الروسية انايوريفنا مينشكوف تستعد لاغتيال سفير أميجو.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8

وفي الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 8 وصل سفير أميجو للمزاريطة، بحثًا عن مقر للسفارة ونزل في فندق المزاريطة الذي يمتلكة الكبير، لتظهر الفنانة الروسية انا يوريفنا مينشكوف، في الفندق لحجز غرفة وكانت المفاجأة وجود سلاح وقنبلة وصوره السفير والذي يقوم بدوره محمود الليثي.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 يُعرض قناة on في رمضان، في تمام الساعة 6:17 مساءً عقب أذان المغرب مباشرةً، ومن بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح.