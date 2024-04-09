موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وعدد ساعات الصيام

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، الموافق 30 رمضان 1445هـ، حيث يتطلع أهالي المحافظة لمعرفة مواقيت الصلاة، خاصة موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

ويحين موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، الموافق الثلاثين من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:19 مساءً، وذلك وفقا إلى إمساكية شهر رمضان.

وحددت أمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا، كالتالي:

الظهر: 11:58 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:19 مساءً.

العشاء: 7:37 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 14 ساعة و29 دقيقة، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتي نهاية الشهر الفضيل.