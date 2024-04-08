شعبة الدواجن: استمرار إقبال المواطنين على الشراء رغم اقتراب نهاية شهر رمضان

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن في الأسواق تشهد حالة من التذبذب السعري ما بين 89 جنيها وحتى 93 جنيها كتسليم أرض المزرعة، لافتا إلى أن حركة البيع والشراء في الأسواق تشهد حالة من الاستقرار والإقبال من قبل المواطنين، حتى مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم.

وأضاف «السيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك دائما ما تشهد الأسواق حالة من الانخفاض السعري بسبب عدم الإقبال الكثيف من قبل المواطنين الذين يذهبون لشراء الكحك والملابس الجاهزة لاقتراب عيد الفطر، لكن ما يحدث العام الجاري هو استمرار إقبال المواطنين على شراء الدواجن من الأسواق.

وأوضح أن أسعار الدواجن في الفراخ المستوردة وصلت حاليا في بعض المناطق لـ140 كسعر الكيلو، بالرغم من افتراض انخفاض الأسعار لأننا في نهاية الشهر الكريم، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء في السوق يحكمها قانون والاليات العرض والطلب.

ولفت إلى أنه مع انتهاء شهر رمضان الكريم فمن المفترض أن تهدأ حركة البيع والشراء الخاصة بالدواجن نظرا لاقتراب السوق من ما يسميه التجار «نقطة ميته»، وهي الفترة الواقعه ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، وفيها تهدأ حركة بيع الدواجن والبط والأرانب في السوق.