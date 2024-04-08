موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. مستمرة حتى نهاية أبريل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة حول موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد إعلان وزارة العمل عن صرف 500 جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في دفاتر مديريات العمل.

تفاصيل موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة الغير منتظمة

وأجابت الشيماء عبدالله كمال مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن سؤال موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، مؤكّدة أنَّ الصرف بدأ بالفعل ومستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

قيمة وموعد عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

وأوضحت مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة «الوطن» أنَّ قيمة منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة تبلغ 500 جنيه، وهي العمالة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 ستقوم بالتنبيه على مديريات العمل.

وأضافت أنَّ حسن شحاتة وزير العمل، وجه مديري مديريات العمل بالمحافظات، بالاستمرار في صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة بعد انتهاء إجازة العيد وحتى نهاية الشهر الجاري.

وأشارت إلى أنَّ الوزارة كانت قد صرفت منحة إضافية للعمالة غير المنتظمة الرسمية في شهر رمضان، قيمتها 500 جنيه، مؤكّدة أنَّ وزارة العمل استحدثت منحة جديدة أخرى للعمالة غير المنتظمة سيتمّ صرفها بمناسبة أعياد الميلاد بداية من العام المقبل، وبذلك يصل عدد المنح التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، إلى 6 منح سنويًا وهي: «منحة عيد العمال في أول مايو، ومنحة شهر رمضان، ومنحة عيد الفطر، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة أعياد الميلاد، ومنحة المولد النبوي».