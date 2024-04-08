«العمل» تعلن صرف 500 جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل، عن صرف 500 جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات العمل.

صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2024

وقالت الشيماء عبدالله كمال مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إنَّ قيمة منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة تبلغ 500 جنيه، وهي العمالة المحددة لدى أصحاب العمل، والمسجلة رسميا في الدفاتر وفقا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 ستقوم بالتنبيه على مديريات العمل.

وأضافت مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة لـ« الوطن» أن حسن شحاتة وزير العمل، وجه مديري مديريات العمل بالمحافظات، بصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الفطر 2024.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد صرفت منحتين إضافيتين للعمالة غير المنتظمة الرسمية في شهر رمضان، كما صرفت من قبل في بداية العام الميلادي، منحة أخرى في عيد الميلاد مع رأس السنة الميلادية من كل عام.

فحص أوراق 1.5 مليون عامل غير منتظم

وأوضحت أنه تم الانتهاء من فحص أوراق 1.5 مليون عامل غير منتظم آخرين، وجرى حصرهم في عمليات الحصر الأخيرة في 27 محافظة، مؤكدة وفقا للقرار الوزاري، فإن إجمالي منح العمالة غير المنتظمة، المسجلة رسميا في دفاتر وزارة العمل بالمديريات ومكاتب العمل، والمحددة من قبل أصحاب العمل، ومفتشي الوزارة، يصل إلى 6 منح بعد إضافة، وهي:

- منحة شهر رمضان المبارك.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي.

- منحة عيد العمال.