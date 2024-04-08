«الإدارية العليا» تبرئ موظفا بجامعة الزقازيق من سرقة طالبة في لجنة مراقبة

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول المقام من عامل بالشئون المالية والإدارية من الدرجة الرابعة بمستشفى جامعة الزقازيق، وألغت حكم أول درجة والمتضمن مجازاته على خلفية اتهامه بسرقة حافظة إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان في إحدى اللجان بكلبة الحقوق.

المخالفة غير ثابته في حقه

وذكرت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن لم تثبت في حقه ثبوتًا يقينًا كما أن الأوراق والتحقيقات، قد أجدبت عن ثمة دليل يقينى يثبت قيام الطاعن بسرقة الحافظة الخاصة بالطالبة المذكورة حتى الطالبة ذاتها لم تجزم بذلك، بل أوردت في أقوالها بأن الطاعن جلس بجوارها في لجنة الامتحان وبعد انصرافه اكتشفت ضياع الحافظة الخاصة بها.

ليس هناك دليل على سرقته حافظة الطالبة

وأضافت المحكمة: فضلا على أن الشهادة الوحيدة في التحقيقات لم تجزم أو تقرر بأن الطاعن أخذ حافظة الطالبة أو سرقتها، إنما ملخص ما أوردته في التحقيقات أنه ترك اللجنة الخاصة به كملاحظ للجنة رقم (46) بكلية الحقوق، وذهب إلى لجنة الطالبة المعروفة ولم تعرف السبب ولم تقرر قيامه بسرقة الحافظة، وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا.