النيابة الإدارية تطلق تقنية «التحقيق بالإملاء الصوتي».. اعرف التفاصيل

بدأت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية في الإطلاق التجريبي لخاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي»، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير هيئة القضاء والنيابة العامة.

التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي

وخاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي» هي أداة تتيح للمستخدم تحويل الصوت مباشرة أثناء التحقيق إلى نص مكتوب بسرعة عالية وبطريقة آمنة تحافظ على الخصوصية وتحمي سرية البيانات الواردة في التحقيق، مع إمكانية الحفظ المؤمن لملف التحقيق الصوتي، حيث بدأ التنفيذ التجريبي لتلك التقنية بنيابة النقل الإدارية القسم الثالث، بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لتعميم التجربة على كافة النيابات المميكنة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتهدف تقنية «الإملاء الصوتي» لتوفير المزيد من الجهد والوقت لأعضاء النيابة الإدارية خلال مباشرة التحقيقات، ولأطراف التحقيق من شهود ومتهمين، مع إضفاء مزيد من الضمانات لعملية التحقيق ذاتها من خلال الحفظ المؤمن لكافة التحقيقات.

خطوة مهمة للنيابة الإدارية

ويأتي تفعيل هذه الخاصية كخطوة مهمة تخطوها النيابة الإدارية التي تسير بكل إمكانيتها لمواكبة «رؤية مصر 2023»، والرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية.