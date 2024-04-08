«الإسكان» ترسل رسائل نصية للمقبولين في التحويل لسكن كل المصريين 3

أرسلت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الاسكان الاجتماعي، للمواطنين المقبولين ممن كانوا خارج الأولوية بالطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، بنظام التمويل العقاري، رسائل نصية تفيد قبولهم في المبادرة تميداً لتخصيص وحدات لهم، على أن يتم سداد الأقساط بداية من 15 أبريل الجاري.

الأماكن كانت متاحة لمن هم خارج الأولوية

اما عن الأماكن التي كان يمكن للمواطنين التحويل إليها، جاءت كالتالي:

- يمكن التحويل من «الفيوم، والفيوم الجديدة» إلى «الفيوم، هوارة المقطع، دمشقين».

- التحويل من «الفيوم، طامية» إلى «الفيوم، هوارة المقطع، دمشقين، شدموة».

- التحويل من «البحيرة، دمنهور»، «مطروح، العلمين» إلى «البحيرة، وادي النطرون».

- التحويل من «المنيا - المنيا الجديدة» إلى «المنيا، مركز المنيا المطاهرة».

- التحويل من «الإسماعيلية، موقع أبو خليفة» إلى «الإسماعيلية، التل الكبير، القنطرة شرق».

- التحويل من «قنا، أبو تشت القارة» إلى «قنا قوص، الوقف».

- التحويل من «الإسكندرية، برج العرب الجديدة» إلى «(الإسكندرية، برج العرب الجديدة».

- التحويل من «الجيزة - أكتوبر الجديدة» إلى «الجيزة، أكتوبر الجديدة».

- التحويل من «الفيوم، الفيوم الجديدة» إلى «الفيوم، الفيوم الجديدة».

- التحويل من «المنيا، المنيا الجديدة» إلى «المنيا، المنيا الجديدة».

- التحويل من «بني سويف، بني سويف أمام الشنوة، قرية سدس» إلى «بني سويف، بني سويف الجديدة».

- التحويل من «القليوبية، الخانكة» إلى «القليوبية، العبور الجديدة».

- التحويل من «سوهاج، الكوثر، جهينة، ساقتلة» إلى «سوهاج، سوهاج الجديدة».

- التحويل من «أسيوط، مركز أسيوط / الغنايم» إلى «أسيوط، أسيوط الجديدة».

- التحويل من «الشرقية، صان الحجر» إلى «الشرقية، العاشر من رمضان».

- التحويل من «البحيرة، دمنهور»، «مطروح، العلمين» إلى «الإسكندرية، برج العرب الجديدة».