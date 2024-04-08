أسرار عمل البيتي فور الجاهز في البيت.. خطوات بسيطة وألذ من المحلات

يعتبر البيتي فور من الحلويات اللذيذة التي يُقبل كثيرون على تحضيرها وتناولها في المناسبات السعيدة، لا سيما الأعياد، إلا أنّ البعض يجهل معرفة طريقة عمل البيتي فور مثل الجاهز الذي يُباع في المحلات؛ لذا ومع حلول عيد الفطر المبارك 2024، نستعرض في السطور التالية أسرار عمل البيتي فور الجاهز في البيت؛ إذ إنّ أغلب ربات البيوت لا يميلن إلى شراء مثل هذه الحلويات من الخارج، بل يُفضلن إعدادها في المنزل؛ ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا للتكلفة.

أسرار عمل البيتي فور الجاهز في البيت

وحول أسرار عمل البيتي فور الجاهز في البيت، ينبغي توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات عمل البيتي فور في المنزل

500 جرام دقيق

250 جرام زبدة

150 جرام سكر بودرة

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل البيتي فور

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن أسرار عمل البيتي فور الجاهز في البيت يتمثل في اتباع الخطوات التالية للحصول على حلوى لذيذة وذات جودة عالية ونكهة مميزة، حسب الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC:

خلط الدقيق مع الملح في وعاء كبير. خفق الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريميًا. إضافة البيض والفانيليا إلى الخليط ونخلط جيدًا. إضافة خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة وعجنه حتى نحصل على عجينة متماسكة. وضع العجينة في كيس الحلواني وتشكيلها على صينية مغطاة بورق زبدة. إدخال الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا. ترك البيتي فور ليبرد تمامًا قبل تزيينه.

بيتي فور يناسب مختلف الأذواق

وللحصول على بيتي فور ذات جودة مميزة ومذاق رائع مثل الجاهز الذي يُباع في المحلات، وأيضًا يُلبي مختلف الأذواق، يمكن اتباع النصائح التالية: