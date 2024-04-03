طريقة عمل بيتي فور اقتصادي بدون بيض.. «حضريه في 10 دقايق»

يعتبر البيتي فور من الحلويات الأساسية التي ترتبط بعيد الفطر في العديد من الدول العربية، فمنذ عقود طويلة، اعتادت العائلات على تحضيره وتقديمه للضيوف خلال أيام العيد، كرمز للكرم وحسن الضيافة، وعلى الرغم من عجينته الأساسية التي تتكون من الدقيق، والسكر، والزبدة، والبيض، والفانيليا، إلا أنّ البعض أحيانًا ما يبحث عن طريقة عمل بيتي فور اقتصادي بدون بيض.

طريقة عمل بيتي فور اقتصادي بدون بيض

وطريقة عمل بيتي فور اقتصادي بدون بيض تتمثل في الخطوات الآتية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير:

- ½ كوب سكر بودرة

- ¼ كوب ماء

- ¼ كوب زيت + ملعقة كبيرة

- كوب إلا ربع زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- 2 كوب وربع دقيق (من 250 لـ 300) جرام على حسب نوع الدقيق

- ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- فانيليا

- رشة ملح

طريقة تحضير بيتي فور اقتصادي بدون بيض

- اخلطي السكر والزبدة بالمضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج خفيفًا ورقيقًا.

- أضيفي الماء والزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.

- أضيفي الفانيليا واخفقي لعدة ثوانٍ.

- أضيفي الدقيق والنشا، وقلبي بملعقة أو على أقل سرعة بمضرب البيض حتى تمتزج المكونات جيدًا.

- سخني الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية.

- ضعي عجينة البيتي فور في كيس حلواني وشكليه كما تفضلين في صينية مغطاة بورق زبدة.

- أدخلي الصينية في الفرن لمدة 10-12 دقيقة.

- اتركي البيتي فور ليبرد تمامًا قبل تزيينه.

نصائح تحضير البيتي فور بنجاح

- يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الكاكاو إلى العجينة لصنع بيتي فور بالشوكولاتة.

- يمكنك تزيين البيتي فور بالمربى أو الشوكولاتة المذابة أو المكسرات.

- يفضل حفظ البتي فور في علبة محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع.

- تأكد من أن الزبدة في درجة حرارة الغرفة قبل البدء في تحضير العجينة.

- لا تُفرط في خلط العجينة، فقد يؤدي ذلك إلى أن يصبح البيتي فور صلبًا.

- راقبي البيتي فور أثناء خبزه، فقد يحترق بسرعة.