سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال التعاملات الصباحية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-4-2024 نحو 47.56 جنيه للبيع، و47.46 جنيه للشراء في بنك مصر، وذلك وفق الأسعار المعلنة من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

تنشر «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير، الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية، فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار، اليوم في بنك مصر 47.56 جنيه للبيع، و47.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار، اليوم في البنك المركزي المصري 47.49 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار، اليوم ببنك الإسكندرية نحو 47.60 جنيه للبيع، 47.50 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدولار، اليوم في البنك الأهلي المصري 47.60 جنيه للبيع، و47.50 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار، اليوم في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.56 جنيه، وللشراء 47.46 جنيه.