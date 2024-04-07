استقرار كبير شهده سعر الدولار اليوم الأحد 7-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك، فيما سجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ذلك حسب التحديث الأخير، الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية، فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري 47.31 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار، اليوم الأحد، ببنك الإسكندرية فسجل 47.42 جنيه للبيع، 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضاً سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.42 جنيه، وللشراء 47.32 جنيه.