سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، حالة من الاستقرار، خلال منتصف التعاملات اليوم، إذ بلغت قيمة العملة الأمريكية في البنك البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

التعاملات الإلكترونية

يذكر أنه يوجد تعاملات إلكترونية خلال أيام العطلات الرسمية للبنوك أي يوجد تعاملات من خلال ماكينات الصراف الآلي وهي متاحة على مدار الساعة لتبديل العملات وفق المعلن من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

«الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة ببنك الإسكندرية 47.42 جنيه للبيع، 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.42 جنيه، وللشراء 47.32 جنيه.