استقرار سعر الدولار عالميا اليوم بعد تقلبات شديدة الأسبوع الماضي

شهد مؤشر سعر الدولار، اليوم، استقرارًا في البورصة العالمية ليسجل 104.3 اليوم، متراجعًا من أعلى نقطة له خلال أسبوع، من يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما جاء بعد أن واجه تقلبات شديدة الأسبوع الماضي.

حذر من المستثمرين تجاه الدولار

وقال تقرير لمؤشر الأسعار العالمي «ترادينج إكونوميكس» فإنَّ المستثمرين في الوقت الحالي اصبحوا أكثر حذرًا تجاه الاستثمار في الدولار، بسبب قراءات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع والتي يمكن أن توفر أدلة على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام.

وفي تعاملات يوم الجمعة الماضية، ارتفع المؤشر بما يصل إلى 0.5% قبل أن يقلص معظم تلك المكاسب، وأدى تقرير الوظائف الأمريكي القوي بشكل مفاجئ إلى إضعاف الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 303 آلاف وظيفة في مارس، وهو ما يتجاوز التوقعات بكثير والأعلى في 10 أشهر، كما انخفض معدل البطالة أيضًا إلى 3.8%، وهو أقل من المتوقع، في حين أظهر نمو الأجور تسارعًا طفيفًا.

وعلاوة على ذلك، أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأبرزهم نيل كاشكاري وجيروم باول، مؤخرًا على أهمية مراقبة اتجاهات التضخم قبل النظر في أي تخفيضات في أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 49% تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في يونيو وتحولها إلى يوليو كبداية محتملة لدورة التيسير.