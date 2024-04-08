شيخ الأزهر يوضح معنى كلمة «الحليم»: لا يتسرع في العقوبة

فسّر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معنى كلمة «حليم»، قائلا إن معناه مأخوذ من الحِلم، وهو ذو الصفح مع الأناة، الذي لا يستفزه غضب غاضب ولا معصية عاصي، ويميل إلى الصفح ثم يتأنى أي لا يتسرع في العقوبة.

الحليم هو الذي لا يُعجل بعقوبة العباد

واستشهد «الطيب»، في حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، من تقديم الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والمُذاع على شاشة «الناس»، بقول الله تعالى: «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى»، موضحًا أنّ الحليم هو الذي لا يُعجل بعقوبة العباد وصابر عليهم، مضيفا إلى ما ورد في الحديث «لا إله إلا الله الحليم الحكيم»، لافتًا أن الحليم، اسم من اسماء الله ولكنه ليس بمعنى الصبور، مع أنه يجب أن يستلزم الصبر.

العقاب والثواب لا يمكن الشك فيهم

وعلق شيخ الأزهر على مثل «من أمن العقاب أساء الأدب»، قائلًا أنه هذه الأمثال للناس وليس لله تعالى، لافتًا أن عقاب الله سبحانه وتعالى لا يُؤمن، ولا يمكن أن يفكر العبد أنه سيفلت يومًا من عقابه، فالعقاب والثواب لا يمكن الشك فيهم.