«الإياتا»: ارتفاع الطلب العالمي على النقل الجوي بنسبة 21% خلال فبراير

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانات الطلب العالمي للمسافرين لشهر فبراير 2024، موضحًا خلاله عددًا من النقاط البارزة تلخصها «الوطن» في السطور التالية:

1 - ارتفع إجمالي الطلب، مقاسًا بعدد كيلومترات الركاب (RPKs)، بنسبة 21.5% مقارنة بشهر فبراير 2023.

2 - ارتفع إجمالي السعة، مقاسًا بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 18.7% على أساس سنوي.

3 - بلغ عامل الحمولة لشهر فبراير 80.6% (+1.9 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

4 - ارتفع الطلب الدولي بنسبة 26.3% مقارنة بشهر فبراير 2023،

5 - ارتفعت السعة بنسبة 25.5% على أساس سنوي وتحسن عامل الحمولة إلى 79.3% (+0.5 نقطة مئوية في فبراير 2023).

6 - ارتفع الطلب المحلي بنسبة 15.0% مقارنة بشهر فبراير 2023.

6 - ارتفعت السعة بنسبة 9.4% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 82.6% (+4.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

7 - تلاحظ أن فبراير 2024 كان سنة كبيسة مع يوم إضافي واحد مقارنة بشهر فبراير 2023، وهو مايؤدي إلى تضخيم النمو في الطلب.