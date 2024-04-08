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«الإياتا»: ارتفاع الطلب العالمي على النقل الجوي بنسبة 21% خلال فبراير

كتب:

أيمن حمزة
04:48 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الإياتا تعلن ارتفاع الطلب العالمي على النقل الجوي

الإياتا تعلن ارتفاع الطلب العالمي على النقل الجوي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانات الطلب العالمي للمسافرين لشهر فبراير 2024، موضحًا خلاله عددًا من النقاط البارزة تلخصها «الوطن» في السطور التالية:

1 - ارتفع إجمالي الطلب، مقاسًا بعدد كيلومترات الركاب (RPKs)، بنسبة 21.5% مقارنة بشهر فبراير 2023.

2 - ارتفع إجمالي السعة، مقاسًا بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 18.7% على أساس سنوي.

3 - بلغ عامل الحمولة لشهر فبراير 80.6% (+1.9 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

4 - ارتفع الطلب الدولي بنسبة 26.3% مقارنة بشهر فبراير 2023،

5 - ارتفعت السعة بنسبة 25.5% على أساس سنوي وتحسن عامل الحمولة إلى 79.3% (+0.5 نقطة مئوية في فبراير 2023).

6 - ارتفع الطلب المحلي بنسبة 15.0% مقارنة بشهر فبراير 2023.

6 - ارتفعت السعة بنسبة 9.4% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 82.6% (+4.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

7 - تلاحظ أن فبراير 2024 كان سنة كبيسة مع يوم إضافي واحد مقارنة بشهر فبراير 2023، وهو مايؤدي إلى تضخيم النمو في الطلب.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.