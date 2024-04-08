الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب.. هل سيموت عرب السويركي؟

بعد التطور الكبير الذي شهدته الحلقة السابقة من مسلسل حق عرب، يتساءل الجميع عن هل سيموت عرب السويركي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي في الحلقة الأخيرة من المسلسل، والتي سيتم عرضها عبر شاشة قناة on drama.

هل سيموت أحمد العوضي في الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب؟

وبالفعل تم توجيه السؤال للفنانة دنيا المصري التي تجسد شخصية سميحة ضمن أحداث مسلسل حق عرب، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن موت عرب السويركي في الحلقة الأخيرة «لا مش عارفة، بس لا حرام عليكم ليه بتقولوا كدا عرب دا جميل».

وتابعت الفنانة دنيا المصري: «اللي أقدر أقوله للجمهور إن الحلقتين الجايين مليانين مفاجآت وصدمات وخاصة الحلقة الأخيرة اتفرجوا وهتكتشفوا كل حاجة هتشوفوا مين هيموت ومين هيعيش».

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب

يذكر أن مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب غدا الثلاثاء في التاسعة مساء عبر شاشة قناة on drama.