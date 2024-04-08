أوشك مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يعرض على قناة ON Drama، على الانتهاء، وينافس فيه بالبطولة المطلقة الأولى له بالدراما، من خلال شخصية عرب السويركي، أن يسطر نهايته، بعد أحداث مشوقة سيطر عليها الإثارة والحبكة الدرامية القوية منذ انطلاق عرض الحلقات في منطقة المغربلين، ومن المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 29 على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 29

تأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 29، في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا، والأخرى في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 29

ومن المقرر أن يكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 29، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 11:15 صباحا، والأخرى في تمام الساعة 5:15 صباحا، كما يعرض مسلسل حق عرب على منصة WATCH IT قبل عرضه على شاشة التليفزيون بنحو ساعة زمنية، ودون فواصل إعلانية.