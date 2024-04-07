مسلسل حق عرب الحلقة 28.. دنيا المصري تقتل زوجها وتهدد عشيقها

توالت مفاجآت مسلسل حق عرب الحلقة 28 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، بعدما توعد عرب السويركي قتل المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي انتقامًا مما فعله به، حيث قام بإبلاغ الشرطة عنه، ولكنه تمكن من الفرار منها وعدم قدرة الشرطة على إثبات أي أدلة لاتهام عرب السويركي ضده.

مسلسل حق عرب الحلقة 28

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28، بطولة الفنان أحمد العوضي بنجاحه في الايقاع بين رجل الأعمال الشاب مازن ويجسده جلال الزكي، وبين المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، وعمل له كمين وسرقة قطعة الآثار منه، ما جعل المعلم عبدربه يغضب مما يحدث له، وتوعد منه بالانتقام أيضًا.

كما شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28 على قناة ON Drama، بتمكن سميحة والتي تجسد شخصيتها دنيا المصري من قتل زوجها جمال ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود بعدما هددها بالفضيحة مقابل دفع مبلغ 5 ملايين جنيه له، وساعدها في تلك الجريمة من التخطيط حتى التنفيذ رباح أبو الدهب والذي يجسده الفنان وليد فواز، وبعد الانتهاء من قتله عن طريق الخنق، كشفت سميحة لـ رباح أبو الدهب، أنها قامت بتصويره أثناء ارتكابه جريمة القتل حتى لا يغدر بها ويتركها تتحمل جريمة القتل بمفردها.