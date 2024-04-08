الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحلقة الأخيرة مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي والتي شهدت أحداث مشوقة ومفاجآت طوال عرض حلقات المسلسل، التي تدور داخل الحارة الشعبية في منطقة المغربلين من خلال شخصية عرب السويركي وصراعاته مع أعدائه، ونكشف عن تفاصيل الحلقة الأخيرة مسلسل حق عرب ومواعيد العرض والقنوات الناقلة في السطور التالية.

الحلقة الأخيرة مسلسل حق عرب ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تكون الحلقة الأخيرة مسلسل حق عرب مليئة بالمفاجآت، وتأتي مواعيد العرض والقنوات الناقلة عبر قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساء، كما ينطلق عرض الحلقة الأخيرة مسلسل حق عرب في تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة ON، بالإضافة لعرضها على منصة WATCH IT الإلكترونية قبل عرضها على شاشة التلفزيون بساعة زمنية ودون فواصل إعلانية.

مفاجأت الحلقة الأخيرة مسلسل حق عرب

بعد أن فجرت صباح الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر عن علاقة عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي بالمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، وأنه ابنه الحقيقي قبل لحظات من قتل عرب السويركي له داخل حارة المغربلين وإذلاله وسط أهالي المنطقة انتقامًا منه وما فعله به، فهل يصدق عرب السويركي اعتراف صباح الجياش أم ينفذ قراره ويقتل والده ؟.