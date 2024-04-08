مسلسل جودر الحلقة 14.. هل تنجح شهرزاد في تخليص شهريار من عقدته؟

اتفقت شهرزاد «ياسمين رئيس» مع طبيب القصر ومجموعة أخرى من رجاله، أن يقوموا بخطة يمكنها أن تخلص الملك شهريار «ياسر جلال» من عقدته النفسية التي سببتها له إحدى زوجاته السابقات، التي بسببها أصبح يقتل كل امرأة يتزوجها بعد يوم من زواجه منها، وتستمر الحلقة 14 لتقدم المزيد.

مسلسل جودر الحلقة 14

من أجل أن تحل شهرزاد هذه العقدة، أعدت عرضا تمثيليا يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة التي تعرض لها شهريار من زوجته، وطلب حينها أن تقتل على يد مسرور السياف، وبمجرد أن شاهد الملك العرض غضب غضبا شديدا، وظن أن شهرزاد تريد الاستهزاء به أمام حاشيته، وتقصد التقليل من شأنه، بسبب ما لديه من عقدة نفسية، فوبخها وقال لها «تريدي كسر هيبتي أمام رجال الدولة»، ثم انصرف عنها.

شهرزاد تعتذر للملك

تدخل شهرزاد إلى زوجها في مخدعه، وتحاول أن تقنعه بأنها لم تفعل ذلك إلا من أجله ليتخلص من عقدته وأنها لم تكن تعرف أنه سيستدعي رجال الدولة لمشاهدة العرض، فهي أعدته ليشاهده بمفرده، ولكن ذلك كان مفاجئا لها.

واستمرت في إقناعه قائلة له إنها ما فعلت ذلك إلا ليواجه عقدته بالخيانة ويستكمل حياته، وحتى لو آل ذلك إلى قتلها، وأمام هذا ظل شهريار صامتا معرضا بوجهه عنها، بينما استكملت هي قصة جودر ورحلته مع الشيخ عبد الأحد، وتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 14.