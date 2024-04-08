مسلسل جودر الحلقة 14.. ياسر جلال يستعد لفك طلاسم كنز الحكيم الشمندر

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل جودر العديد من الأحداث بعد ذهاب جودر «ياسر جلال» مع الشيخ عبد الأحد إلى قصره في المغرب، حيث قرر تدريبه استعدادا لبدء رحلته في فك طلاسم كنز الحكيم الشمندر، بعد أن تأكده أن جودر هو مفتاح الكنز، وهذا أيضا ما ينتظره الشمعيون من جودر، وتستمر المفاجآت الليلة في حكايات شهرزاد ضمن مسلسل جودر الحلقة 14.

مسلسل جودر الحلقة 14

وتواصل الساحرة شواهي زعيمة قبيلة الشمعيون، مراقبة جودر في قصر عبد الأحد، لمعرفة التدريبات الروحانية التي يلقنها له الشيخ عبد الأحد، والتخطيط الذي يضعه لتمكين جودر من فك طلاسم كنز الحكيم شمندر، وفي ذات الوقت يرفض جودر التورط مع أميرة قصر عبدالأحد، بسبب وعوده لزوجته، وتستكمل الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 14.