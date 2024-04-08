مسلسل جودر الحلقة 14.. شهرزاد مهددة بالقتل بسبب الخيانة

يعرض مسلسل جودر ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024، ويهتم الكثيرون بمتابعته، حيث يتناول حكايات ألف ليلة وليلة، لذا ينتظرون تفاصيل مسلسل جودر الحلقة 14.

وشهدت الحلقة 13 مسلسل جودر أمس أحداثًا مهمة، حيث اجتمعت شواهي ملكة الشمعيين مع أشقائها، وأبلغتهم أن جودر وصل مع الشيخ عبد الأحد إلى المغرب، وأنه سوف يتعلم العلوم الروحانية لفك الرصد والوصول إلى الكنوز الـ4، وطلبت من الشمعيين أن يظل الشيخ عبد الأحد تحت عينهم.

مسلسل جودر الحلقة 14

وطلب شهريار من زوجته شهرزاد أن تجلس بجانبه لتفاجئ أنه استدعى رجال الدولة لمشاهده العرض، وهو عرض تمثيلى يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة التي تعرض لها شهريار من زوجته، لذا طلب أن تقتل على يد مسرور السياف، وغضب غضبا شديدا وقال لها: « تكسرى هيبتى أمام رجال الدولة»، فما كان منها إلا أنها اعتذرت.

وأخبرته شهرزاد بأنها فعلت ذلك ليواجه عقدته بالخيانة ويستكمل حياته حتى لو قتلت، وأمام هذا لكن شهريار ظل صامتا، بينما اسكملت شهرزاد قصة جودر ورحلته مع الشيخ عبد الأحد، لتتوالي الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 14.

مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال ويشاركه في البطولة: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى - جوهر و Arouma تامر مرتضى.