ناقد فني: مسلسل جودر حقق نقلة نوعية كبيرة في دراما الفانتازيا

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن عدد ا كبيرا من المسلسلات الجديدة التي بدأ عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان متميزة، وعلى رأسها مسلسل جودر للفنان ياسر جلال، إضافة إلى مسلسلات بدون سابق إنذار، وفراولة، ومليحة، ووبقينا اتنين.

تنوع الأعمال الدرامية في شهر رمضان

وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن هناك تنوعا في الأعمال الخمسة التي انضمت للنصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، لكن مسلسل جودر حقق نقلة نوعية كبيرة للغاية في عالم الفانتازيا، فضلا عن تأثيره الكبير في الجمهور كونه يعيد الحنين لفكرة ألف ليلة وليلة التي يحبها المشاهدون وكانوا معتادين عليها.

اختيارات الشركة المتحدة

وأشاد الناقد الفني بحسن اختيار الشركة المتحدة للمخرج المحترف إسلام خيري، والذي حرص على مخاطبة الأجيال الجديدة التي لم تتابع مسلسلات ألف ليلة وليلة في الراديو أو في التليفزيون، وبالتالي المخرج يخاطب أجيالا جديدة معتادة على تقنيات حديثة للغاية ومؤثرات سمعية وبصرية كما نشهدها في الأعمال الكبيرة.