دنيا المصري عن مسلسل حق عرب: «وفاء عامر ضربتني 5 أقلام على وشي»

حالة كبيرة من النجاح شهدها مسلسل حق عرب الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي كأول بطولة مطلقة له في السباق الرمضاني لهذا العام 2024، ومن أبرز أبطاله «سميحة» الشخصية التي قدمتها الفنانة دنيا المصري.

دنيا المصري تعرب عن سعادتها بردود الفعل على حق عرب

وقالت الفنانة دنيا المصري عن مسلسل حق عرب فى تصريحات خاصة لـ الوطن: «سعيدة جدا بردود الفعل القوية اللي حققها المسلسل وشخصية سميحة لأنها بالنسبة لي نقطة ومن أول السطر بتشهد تحول كبير في حياتي».

أما عن المشهد الذي جمعها بصباح الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر وصفعتها على وجهها، قالت عنه: «وفاء عامر ضربتني بجد خمس مرات على وشي لأننا كنا بنعيد المشهد وكنا حابين أنه يكون حقيقي فتضرب مرة يجي في مكان غلط وتضرب تاني».

وتابعت أنها سعيدة للغاية بالتعاون مع الفنانة وفاء عامر؛ لأنها فنانة كبيرة وكانت دائما تقول إن شخصية سميحة ستحقق نجاحا كبيرا.