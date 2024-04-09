قدم مسلسل جودر خلال حلقاته الماضية العديد من مشاهد الدراما الممزوجة بالفانتازايا والخيال، وخاصة بعد أن وصل جودر «ياسر جلال» إلى مملكة الشيخ عبد الأحد الذي قرر تعليمه علوم الجان والروحانيات التي يعيشون بها، وذلك حتى ينجح في الحصول على الكنز، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 15 والأخيرة.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 15

ويستمر جودر في حيرته التي وقع فيها منذ أن رأى ذلك القوم الذين يسخرون الجن في كل شيء، وستخدمونه لخدمتهم في كل ما يطلبونه، وإليكم مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 15 والأخيرة، وهي كالتالي:

- تأتي الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل جودر اليوم خلال الساعة 6:20 مساء.

- يتم عرض الحلقة مرة ثانية في تمام الساعة 1:30 صباحا.

- يتم بث العرض الثاني من المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء.