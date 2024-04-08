تعذر رؤية هلال شوال في السعودية.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

تعذرت رؤية هلال شهر شوال في مرصدي سدير وتمير بالسعودية، حسبما أفادت «واس» في نبأ عاجل لها.

أمانة الرياض هيأت المراصد الفلكية من أجل تحري هلال شهر شوال

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» فإن مراصد، حوطة سدير، وتمير، وشقراء، والحريق، وحوطة بني تميم من المراصد المعتمدة التي عملت أمانة مدينة الرياض على العناية بها، وإكمال الخدمات فيها، استعدادًا لتحري هلال شهر شوال ومعرفة موعد عيد الفطر المبارك.

أما مرصد تمير الذي يبعد عن التجمع السكاني ما يقارب كيلو ونصف، وهو مرصد مرتفع يقع في منطقة جبلية كثيرة الحجارة وقليلة الأتربة، مما يجعله مرصداً مهماً للترائي.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد أمرت بتحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين 29 / 9 / 1445هـ،